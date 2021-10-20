بعد تقاعده.. من هو

2021/10/20 | 22:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرف مايكل داندريا بدوره البارز في عملية البحث عن زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن والتي أدت في النهاية لمقتله، بالإضافة لإدارته برنامج الاغتيالات عبر الطائرات المسيرة.

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