2021/10/20 | 22:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم

الاربعاء، أن الاستخبارات العسكرية

القت القبض على احد عشر سوريا مخالفين

لشروط الاقامة في ديالى.

وقالت الخلية في بيان انه "ضمن مهامها

للقبض على المتسللين ومخالفي شروط

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