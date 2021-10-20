العراق يترأس جلسات المؤتمر العربي الـ 24 للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب

2021/10/20 | 22:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ترأس العراق، اليوم الأربعاء، جلسات المؤتمر العربي 24 للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب في تونس.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بدأت صباح اليوم الأربعاء، جلسات المؤتمر العربي الرابع والعشرين للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب، برئاسة جمهورية العراق، متمثلة بمستشار وزير الداخلية الفريق الحقوقي مهدي الفكيكي، الذي نقل تحيات …

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