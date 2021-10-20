محمد الفندي: ازمة الانتخابات قابلة للحل من خلال التسويات السياسية

2021/10/20 | 22:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، محمد الفندي، اليوم الاربعاء، ان ازمة الانتخابات قابلة للحل من خلال التسويات السياسية، فيما اشار ان التواجد الصهيوني بالمنطقة مهدد بسبب الحشد ومحور المقاومة.وقال الفندي في “تغطية خاصة” “انا ضد تعيين موظف المفوضية على الملاك الدائم”، مبينا ان “مشكلة التزوير تهدد هيكلة الدولة وثقة المواطن بالانتخابات”.واوضح ان “الاشكالية الحقيقية […]

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