2021/10/20 | 22:14 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة العدل تتصل بعوائل 68 حدثاً موقوفاً لاستلامهم بعد شمولهم بالعفو الخاص هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/20 | 22:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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