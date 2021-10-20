اتصال هاتفي بين الأسد ومحمد بن زايد

2021/10/20 | 22:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا من بشار الأسد، الأربعاء، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على إعادة الإمارات فتح سفارتها في دمشق.

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