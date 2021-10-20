الصحة العالمية ترفض اعتماد لقاح

2021/10/20 | 22:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعرفضت منظمة الصحة العالمية، اعتماد لقاح "كوفاكسين" الهندي المضاد لفيروس كورونا.وذكرت المنظمة في بيان، أنها كانت تتوقع معلومات إضافية من شركة "بهارات" للتكنولوجيا الحيوية الهندية بخصوص جرعة هذا اللقاح، لكنها لا تستطيع التقليل من شأن جهود هذه الشركة في تصنيع اللقاح قبل التوصية بلقاح للاستخدام الطارئ، مشددة على ضرورة تقييم اللقاح بدقة للتأكد من أنه آمن وفعال.وأضافت، إنها تدرك أن العديد من الأشخاص ينتظرون توصية منظمة الصحة العالمية بإدراج كوفاكسين في قائمة استخدام اللقاحات المعتمدة من قبل المنظمة، لكن يجب تقييم هذه اللقاحات بدقة للتأكد من أنها آمنة وفعالة.وأشارت الى أن شركة "بهارات" للتكنولوجيا الحيوية تقدم بيانات إلى منظمة الصحة العالمية على أساس متجدد، وقد راجع خبراء منظمة الصحة العالمية هذه البيانات، موضحة أن المنظمة تتوقع معلومات إضافية جديدة حول اللقاح، وستكمل منظمة الصحة العالمية والمجموعة الاستشارية الفنية التقييم والتوصل إلى توصية نهائية بشأن ما إذا كان سيتم الموافقة على لقاح كوفاكسين أم لا.ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى الإطار الزمني لإجراء «EUL» الخاص بها يعتمد على مدى سرعة الشركة التي تنتج اللقاح، ومدى قدرتها على توفير البيانات المطلوبة لمنظمة الصحة العالمية لتقييم جودة اللقاح وسلامته وفاعليته ومدى ملاءمته للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

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