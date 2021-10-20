لبنانيون يخسرون ملايين الدولارات عبر منصة تداول بالعملات الرقمية

2021/10/20 | 22:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت صحيفة “النهار” اللبنانية بأن بعض المستثمرين في العملات الرقمية تلقوا ضربة جديدة اليوم، جراء عملية احتيال من قبل منصة Binancesfund أدت إلى خسارة المستثمرين ملايين الدولارات.وفي التفاصيل، فإن Binancesfund […]

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