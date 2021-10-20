القاهرة ترد على دعوات إعادة العلاقات مع ايران بتسريب شروطها المسبقة

2021/10/20 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة في‭ ‬أول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬مصري‭ ‬على‭ ‬مطالبة‭ ‬مسؤولين‭ ‬إيرانيين‭ ‬بإعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإيران،‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شروطا‭ ‬وضعتها‭ ‬مصر‭ ‬لإعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬القاهرة‭ ‬وطهران‭ ‬يأتي‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬وقف‭ ‬التدخلات‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬وأولها‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وتخلي‭ ‬طهران‭ ‬عن‭ ‬اطماعها‭ ‬التوسعية‭ ‬بإقامة‭ […]

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