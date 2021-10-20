تناقضات الانتخابات والسفينة المثقوبة

2021/10/20 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هناك‭ ‬تناقضات‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬السياسيين‭ ‬ومفوضية‭ ‬الانتخابات‭ ‬ومن‭ ‬حولهم‭ ‬بشأن‭ ‬النتائج‭ ‬فيما‭ ‬تستمر‭ ‬فعاليات‭ ‬مسيسة‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬تعطيل‭ ‬الشارع‭ ‬العراقي‭ ‬واثارة‭ ‬الانتباه‭ ‬الى‭ ‬مسألة‭ ‬منتهية،‭ ‬ولن‭ ‬يحدث‭ ‬فيها‭ ‬تغيير‭ ‬جوهري‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬قوة‭ ‬الاعتراضات‭ ‬وأساليب‭ ‬الخاسرين‭.‬ العراق‭ ‬بلد‭ ‬أزمات‭ ‬داخلية‭ ‬متراكمة‭ ‬واغلبها‭ ‬مزمن‭ ‬ويزداد‭ ‬تعقيداً‭ ‬مع‭ ‬مضي‭ ‬الزمن،‭ ‬وهناك‭ ‬أزمات‭ ‬لا‭ […]

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