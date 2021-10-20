نصيحة‭ ‬روسية‭ ‬الى‭ ‬طالبان لنيل‭ ‬الاعتراف‭ ‬الدولي‭  ‬

2021/10/20 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا‭ ‬والصين‭ ‬وإيران‭ ‬يناقشون‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬افغانستان‭ ‬الاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬والسياسات‭ ‬المعتدلة‭ ‬ موسكو‭- ‬الزمان‭ ‬ دعت‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬وإيران‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬سلطة‭ ‬طالبان‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬‮«‬استقرار‮»‬‭ ‬المنطقة‭ ‬العرضة‭ ‬إلى‭ ‬مخاطر‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الأمن‭.‬ وفي‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬طالبان‭ ‬عُقدت‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬وشاركت‭ ‬فيها‭ ‬وفود‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬دول‭ ‬إقليمية،‭ ‬دعا‭ […]

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