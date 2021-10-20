2021/10/20 | 22:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- روسيا والصين وإيران يناقشون مع حكومة افغانستان الاستقرار الإقليمي والسياسات المعتدلة موسكو- الزمان دعت روسيا والصين وإيران الأربعاء إلى العمل مع سلطة طالبان في أفغانستان من أجل ضمان «استقرار» المنطقة العرضة إلى مخاطر كبيرة على صعيد الأمن.
وفي محادثات مع طالبان عُقدت في موسكو وشاركت فيها وفود من عشر دول إقليمية، دعا […]
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وفي محادثات مع طالبان عُقدت في موسكو وشاركت فيها وفود من عشر دول إقليمية، دعا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيحة روسية الى طالبان لنيل الاعتراف الدولي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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