البرزنجي: المفوضية اكدت بالدليل انها غير مؤهلة لاجراء العملية الانتخابية

2021/10/20 | 22:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مدير مركز الوان للحوار، حيدر البرزنجي، اليوم الاربعاء، المفوضية اكدت بالدليل انها غير مؤهلة لاجراء العملية الانتخابية، لافتا ان مفوضية الانتخابات هذه هي الاسوأ في تاريخ العراق.وقال البرزنجي لبرنامج “حصاد الايام” ان “المفوضية اكدت بالدليل انها غير مؤهلة لاجراء العملية الانتخابية”، مبينا ان “هناك رفض جماهيري شعبي لنتائج الانتخابات من جميع المكونات”.[…]

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