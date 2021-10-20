مشعان الجبوري يعلن الانضمام الى تحالف سياسي جديد

2021/10/20 | 22:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عن انضمامي وحزب الوطن الى تحالف عزم بقيادة الشيخ خميس الخنجر

وساكرس جهدي للعمل على تشكيل تحالف واسع لابناء المحافظات المحررة بما يمكننا من تحقيق برنامجنا الانتخابي وتطلعات اهلنا في تشريع قانون للعفو وكشف مصير المغيبين واعادة النازحين وتعمير المدن المدمرة وحسم ملف التعويضات و حل مشكلة الاشخاص الذين تتشابه اسماؤهم مع مطلوبين و الغاء بدعة التصاريح الامنية.

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