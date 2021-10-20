خلاف عائلي يتسبب بمقتل شخص وإصابة اخر في ديالى

2021/10/20 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

تسبب خلاف عائلي في ديالى، اليوم الاربعاء، بمقتل شخص واصابة اثنين بجروح.

وقال مصدر حكومي في ديالى، لـ (بغداد اليوم)، ان "شخصا قتل واصيب اثنين اخرين، بسبب خلافات عائلية تطور الى استخدام الاسلحة النارية في منطقة الكاطون 7كم غرب بعقوبة".

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