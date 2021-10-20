الجوية يلدغ الكرخ بوقت قاتل

2021/10/20 | 22:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /حقق فريق القوة الجوية فوزا قاتلا على فريق الكرخ بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الشعب الدولي لحساب ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.وقدم فريق الكرخ مباراة جيدة وتماسكت خطوطه ولم يسمح للقوة الجوية بالوصول لشباكه رغم الهجمات الكثيرة على المرمى وأضاع المحترف موسيز كرة خطرة بعد أن تصدى لها الحارس فيما مرت تسديدة حسين جبار فوق العارضة وفي نهاية الشوط تعرض مدرب الكرخ رزاق الفرحان للطرد بتلقيه البطاقات الحمراء .وفي الشوط الثاني حاول القوة الجوية وأجرى المدرب احمد خلف عددا من التغييرات أثمر إشراك الدولي العائد من الإصابة علاء عباس عن هدف قاتل سجله البديل علاء عباس في الدقيقة ٨٧ ليخطف القوة الجوية ثلاث نقاط مهمة.ورفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة ١٢ في المركز الثاني بينما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة الثانية السادس عشر./انتهى

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