ائتلاف العبادي يكشف عن الآلية التي زورت بها الانتخابات

2021/10/20 | 22:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، عن الطريقة التي زورت فيها الانتخابات البرلمانية المبكرة.وقالت القيادية في الائتلاف النائب السابق، ندى شاكر جودت، في تصريح صحفي، إن “الانتخابات البرلمانية المبكرة، زورت من خلال (آلية)، وهي ان كل مركز انتخابي يوجد به من 5 الى 6 محطات انتخابية يقومون بأخذ محطة …

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