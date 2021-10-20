زلزال يضرب ولاية وان شرقي تركيا بقوة 4.1 ريختر

2021/10/20 | 22:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، اليوم الأربعاء، تعرض ولاية وان شرقي تركيا لزلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر.وقالت “آفاد” في بيان، إن “زلزالا بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، ضرب مساء اليوم الأربعاء، ولاية (وان) شرقي تركيا”.وأضافت، أن “الزلزال ضرب قضاء توشبا في ولاية وان، عند الساعة …

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