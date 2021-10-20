الشرطة المجتمعية تعيد فتاة هاربة الى ذويها في الموصل

2021/10/20 | 22:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى تمكنت شعبة الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام بمحافظة نينوى، اليوم الاربعاء، من إعادة فتاة هاربة تبلغ من العمر (13) عاما الى ذويها.وقال بيان للشرطة المجتمعية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز الشرطة المجتمعية استطاعت من الوصول والاستدلال على عنوان الفتاة، حيث اتضح انها تتعرض للتعنيف الشديد والمستمر من ذويها، …

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