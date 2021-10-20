محلل سياسي: كلما ازدادت فترة التظاهرات سيزداد سقف المطالب

2021/10/20 | 23:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، حافظ ال بشارة، اليوم الاربعاء، ان الارهاب الذي مورس بالعراق طيلة الاعوام الماضي هو لعبة اقليمية ودولية، لافتا ان كلما ازدادت فترة التظاهرات سيزداد سقف المطالب.وقال ال بشارة لبرنامج “حصاد الايام ان المحتجين يسيرون وفق الاطار القانون برفض نتائج الانتخابات”.واضاف “اعتدنا على التدخل الاقليمي في شؤون العراق”.وبين ال […]

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