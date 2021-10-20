توضيح بشأن الانباء عن اجتماع القوى الشيعية ونجل السيستاني

2021/10/20 | 23:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدران عراقيان، الأربعاء، عقد اجتماع بين القوى السياسية الشيعية ومحمد رضا نجل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني لمناقشة اختيار رئيس الحكومة الجديدة.

وقال مصدران ، أحدهما في النجف مقرب من مكتب السيستاني، وآخر قيادي في القوى الشيعية، إن "الحديث عن هكذا اجتماع فيه ضرب من الخيال".

وأضافا، انه "لا دخل للمرجع الأعلى باختيار رئيس الحكومة".

وكانت وسائل إعلام عربية وعراقية تداولت معلومات عن عقد اجتماع مساء اليوم برئاسة محمد رضا السيستاني لمناقشة ملف اختيار رئيس الحكومة الجديدة.

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