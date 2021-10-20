توضيح من المرور العامة بشأن ازدحامات بغداد

2021/10/20 | 23:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت مديرية المرور العامة، الأربعاء، توضيحاً بشأن الازدحامات في العاصمة بغداد، مؤكدة أنها استنفرت كوادرها من اجل فك الاختناقات.

وقالت المرور في التوضيح الصحفي، “تشهد العاصمة الحبيبة بغداد بعض الكثافات المرورية الخارجة عن ارادة مديريتنا نتيجة بعض القطوعات في الطرق الرئيسية، حيث استنفرت مديرية المرور العامة كوادرها في جانبي الكرخ والرصافة من اجل فك الاختناقات المرورية وبإشراف ميداني من قبل مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي”.

ودعت المرور العامة سائقي المركبات الى “التعاون مع اخوانهم رجال المرور من اجل تحقيق الانسيابية في حركة السير”.

وتشهد بغداد منذ أيام ازدحامات خانقة في شوارع عدة من جانبي الكرخ والرصافة بسبب التظاهرات التي خرجت ضد نتائج الانتخابات البرلمانية.

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