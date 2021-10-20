2021/10/20 | 23:16 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل.. الشرطة تضبط 600 أسطوانة غاز مخبأة داخل حديقة في ظل أزمة خانقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/20 | 23:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل.. الشرطة تضبط 600 أسطوانة غاز مخبأة داخل حديقة في ظل أزمة خانقة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل.. الشرطة تضبط 600 أسطوانة غاز مخبأة داخل حديقة في ظل أزمة خانقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).