اتحاد الكرة يوجه إنذاراً نهائياً للأندية غير المرخصة ويعيد صياغة العقد مع شركة الأضواء

2021/10/20 | 23:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عقدَ الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً مهماً لمناقشةِ العديد من القضايا التي تخص الكرة العراقيّة، بما فيها قضية النقل التلفزيوني لمباريات دوري الكرة الممتاز.وقالَ الناطقُ الإعلاميّ للاتحاد […]

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