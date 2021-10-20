القبض على متهم بتعاطي المخدرات في قضاء الميمونة بميسان

2021/10/20 | 23:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت شرطة ميسان القبض على متهم بتعاطي المخدرات في قضاء الميمونة جنوب غرب المحافظة".وذكر بيان لمديرية الشرطة ان مفارز شعبة مكافحة اجرام قضاء الميمونة القت القبض على شخص يتعاطى المخدرات وبحوزته كمية من المشروبات الكحولية ، في احدى مناطق القضاء ".واضاف البيان ان المتهم جرى توقيفة وفق أحكام المادة ( 32 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه"./انتهى

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