مقتل ضابط شرطة وجرح شخصين في نزاع عائلي بديالى

2021/10/20 | 23:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / قتل ضابط شرطة واصيب شخصان بنزاع عائلي غربي بعقوبة .مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان نزاعا نشب بين عائلتين في منطقة الكاطون غربي بعقوبة تطور الى استخدام اسلحة نارية واسفر عن مقتل ضابط شرطة وجرح شخصين .واضاف ان قوة من الشرطة وصلت الى المنطقة لفض النزاع والسيطرة على الموقف /انتهى

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