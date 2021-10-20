انطلاق موسم الرياض وسط أجواء احتفالية صاخبة.. وتركي آل الشيخ: لدينا قيادة ملهمة

2021/10/20 | 23:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، موسم الرياض في نسخته الثانية، مساء الأربعاء، وسط أجواء احتفالية صاخبة.

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