الصدر يحدد 11 جهة.. هذه مفاصل التيار الصدري

2021/10/20 | 23:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأربعاء، مفاصل تياره ومساحة عملها.

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وقال الصدر في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الأول 2021)، إن التيار الصدري يتكون من:

1- الأمانة العامة لمرقد السيد الشهيد (قدس)

2- المكتب الخاص (الجهة الإدارية)

3- المكتب العام (الجهة الدينية)

4- البنيان المرصوص (الجهة التعبوية)

5- الهيئة السياسية (الجهة السياسية)

6- هيئة الحسابات الجهة المالية)

7- سرايا السلام (الجهة العسكرية)

8- هيئة التراث (الجهة الفكرية)

9- هيئة الإصلاح (الجهة الرقابية)

10- هيئة المتابعة (الجهة التنسيقية)

11- الشورى (الجهة الاستشارية)

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