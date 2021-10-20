شاهد بالفيديو.. شاهد تفاصيل عبور فصائل العراق للحدود مؤخراً

2021/10/20 | 23:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8i4TLq2ljek

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