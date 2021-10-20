الاتحاد العراقي يوجه إنذاراً نهائياً الى الأندية غير المرخصة

2021/10/20 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، إنذاراً نهائياً للأندية غير المرخصة ويقرر إعادة صياغة العقد مع شركة الأضواء

وقال الناطقُ الإعلاميّ للاتحاد العراقي لكرة القدم، أحمد الموسوي، في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم، عقد اجتماعاً مهماً لمناقشةِ العديد من القضايا التي تخص الكرة العراقيّة، بما فيها قضية النقل التلفزيوني لمباريات دوري الكرة الممتاز".

واضاف، إن "المكتب التنفيذي للاتحاد صادقَ على مقرراتِ إجتماع اللجنة المشكّلة للتفاوض مع شركةِ الأضواء والمتضمنة تسوية الخلافات الماليّة واستمرار نقل مباريات الدوري الممتاز، وإعادة صياغة العقدِ المُبرم بين الطرفين مع الاحتفاظ بالحقِ القانونيّ للاتحاد".وأضافَ، أن "لجنة التراخيص في الاتحادِ العراقيّ وجهت إنذاراً نهائياً لأندية الدوري الممتاز غير المرخصةِ والتي لم تكمل تسويةَ الخلافاتِ الماليّة مع اللاعبين والمدربين أصحاب الشكاوى أو القرارات المصادق عليها مسبقاً من قبل لجنةِ شؤون اللاعبين أو الواردة من الاتحادين الآسيوي والدوليّ، فضلاً عن القضايا المحسومةِ الواردة من المحاكم العراقية".

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