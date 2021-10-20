بالوثيقة..صدور امر بسحب يد نائبة سابقة من ادارة مؤسسة حكومية

2021/10/20 | 23:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سحب يد المكلفة بادارة هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة النائبة السابقة هدى سجاد لمدة 60 يوماً./انتهى3

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