وزير الدفاع اللبناني يشكر الحكومة العراقية لوقوفها إلى جانب لبنان من خلال المساعدات التي قدمتها اليه

2021/10/20 | 23:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تقدم وزير الدفاع اللبناني موريس سليم بالشكر للحكومة العراقية لوقوفها إلى جانب لبنان من خلال المساعدات التي قدمتها اليه.وذكر بيان لوزارةالخارجية , ان سفير العراق في بيروت حيدر شياع البراك التقى , اليوم الاثنين , وزير الدفاع اللبناني موريس سليم في مقر وزارة الدفاع و قدم التهنئة له على تسنمه مهام عمله وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة متمنياً له النجاح ",وتم خلال اللقاء بحسب البيان, بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين خصوصاً في المجال العسكري" .وشكر الوزير اللبناني خلال اللقاء , الحكومة العراقية لوقوفها إلى جانب لبنان من خلال المساعدات التي قدمتها اليه ".وفي ختام اللقاء الذي حضره الوزير المفوض أمين عبدالاله النصراوي شكر السفير وزير الدفاع اللبناني , متمنياً خروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية التي يمر بها"./انتهى2

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