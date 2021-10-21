مسؤول بالبنتاغون: هجوم بطائرة دون طيار يستهدف موقعًا للقوات الأمريكية جنوب شرق سوريا

2021/10/21 | 00:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف هجوم بطائرة مسيرة القوات الأمريكية في ثكنة التنف الأمريكية جنوب شرق سوريا، مساء الأربعاء، بحسب مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

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