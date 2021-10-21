بدمى أكتب - منى حلمي

2021/10/21 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي ------------------------ما أجمل أن تكون «الكلمات» قَدَرى..



وطرقات اللغة بيتى..



ما ألذ أن أقضى العُمر، فى اصطياد «الكلمات»، لا العرسان..



وأن أجلس بالساعات أمام الصفحات البيضاء ، لألونها بخواطرى ، لا أمام المرآة أتجمل وأتعطر وأتزوق وأزيل الشَعر الزائد لارضاء «رجل» أو إسعاد «زوج» ، أو التنافس المضحك الذى تمخض عنه فكر الذكور ، فيتكرم القدر ويمنحنى لقب ملكة العرب أو ملكة جمال كوكب الأرض ......





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