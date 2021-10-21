أوريستيا - ثلاثية إسخيلوس – حاملات القرابين - محمد زكريا توفيق

2021/10/21 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق ثلاثية أوريستيا لإسخيلوس تتكون من ثلاث مسرحيات، هي: أجاممنون، "حاملات القرابين" و"ربات الغضب".



يمكن أن تعرض منفردة في ثلاثة عروض، أو في عرض واحد مستمر، حسب أحداثها الزمنية.



بعض الشخصيات، تظهر في كل أجزاء الثلاثية.



بعد نصر أجاممنون المؤزر على طروادة، الذي جاء أيضا في مسرحيتي "هيكوبا" و "نساء طروادة" ل يوريبيديس، تتآمر زوجته وابن عمه، ويقوما بقتله شر قتلة.



جريمته هي أنه قام بالتضحية بابنته ......





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