بدء المحاكمة بقضية

2021/10/21 | 00:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يمثل نجم ريال مدريد، كريم بنزيمة، أمام المحكمة، الأربعاء، في اليوم الأول من وقائع محاكمته بقضية ابتزاز زميله السابق في المنتخب الفرنسي ماتيو فالبوينا بواسطة شريط جنسي.

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