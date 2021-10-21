رونالدو يقود يونايتد للفوز على أتالانتا في دوري الأبطال

2021/10/21 | 00:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقلب مانشستر يونايتد الإنجليزي تأخره بهدفين إلى انتصار بنتيجة (3-2) على حساب ضيفه أتالانتا الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.وسجل ثلاثية اليونايتد ماركوس راشفورد (53) وهاري ماجواير (75) وكريستيانو رونالدو (82)، بينما سجل ثنائية أتالانتا ماريو باساليتش (15) وميريح ديميرال (29).وبتلك النتيجة ارتقى مانشستر إلى صدارة المجموعة السادسة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 4 نقاط في المركز الثاني.

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