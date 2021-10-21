2021/10/21 | 00:16 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حراك تشكيل الرئاسات يبدأ قبل النتائج النهائية.. وملفات اخرى في نشرة الـ 12منتصف الليل لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: -TaPSYUl6bY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حراك تشكيل الرئاسات يبدأ قبل النتائج النهائية.. وملفات اخرى في نشرة الـ 12منتصف الليل لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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