2021/10/21 | 00:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / فاز نادي يوفنتوس الإيطالي عل مضيفه زينت بطرسبورغ الروسي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لدوري ابطال اوربا.سجل الهدف الوحيد اللاعب ديان في الدقيقة 86.وفي مباراة اخرى ضمن نفس الجولة تعادل ليل الفرنسي وضيفه اشبيلية الاسباني بدون اهداف./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوفنتوس يفوز بصعوبة..وتعادل سلبي بين ليل واشبيلية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوفنتوس يفوز بصعوبة..وتعادل سلبي بين ليل واشبيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).