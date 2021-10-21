فيايرال الاسباني يقسو على مضيفه بويز السويسري برباعية لهدف

2021/10/21 | 00:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / امطر نادي فاريال الاسباني مرمى مضيفه يونج بويز السويسري برباعية لهدف ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لدوري ابطال اوربا.سجل اهداف فياريال كل من بريمي في الدقيقة 6 و مورينو في الدقيقة 16 و البيرتو 88 و سامويل 90.بينما سجل هدف المضيف اللاعب ميشاك في الدقيقة 77./انتهى3

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