إدارة الغذاء والدواء الأميركية توافق على جرعة معزّزة

2021/10/21 | 00:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الأربعاء، موافقتها على منح متلقي اللقاحات المضادة لكوفيد-19، جرعة معزّزة من لقاح مختلف.

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