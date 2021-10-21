فيلم ريش؛ صفعة على وجه المتشدقين بالوطنية! - فريدة رمزي شاكر

2021/10/21 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فريدة_رمزي_شاكر قالوا عنه فيلم مُسيئ ، قاموا من الصفوف الأولى بمهرجان الجونة وهم "منتوفين الريش".



فالجائزة العالمية" للنقاد بمهرجان كان "كانت هذه للمرة الأولى، صفعة كالصاعقة على وجوههم ! أنتفضت شلة ممثلين - وليسوا فنانين- ضد فيلم يجسد الفقر بمعناه الواقعي، فلماذا لم نسمع بدا أنهم إنتفضوا للفقر المستشري في المجتمع ! ، مين أنت لتعطي نفسك الحق أن تتهم أصحاب الفيلم من ممثلين ومخرج ومنتج بأنهم أساءوا لسمعة مصر؟! ، ......





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