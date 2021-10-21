البنتاغون للحرة: مسيرات نفذت الهجوم على التنف ولا توجد إصابات بين الأميركيين

2021/10/21 | 01:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون"، الأربعاء، لقناة "الحرة" عدم وقوع إصابات بين القوات الأميركية في الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف جنوبي سوريا.

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