السودان.. الشرطة تطالب المواطنين بالالتزام بسلمية التظاهرات

2021/10/21 | 01:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعطالبت الشرطة السودانية، المواطنين بالالتزام بسلمية التظاهرات التي ن المقرر انطلاقها اليوم الخميس.وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة السودانية، إن الأجهزة الأمنية قادرة على التعامل مع المواكب في حال حدوث أي طارئ خلال التظاهرات المقرر انطلاقها الخميس، داعيا المواطنين الى الالتزام بـ "سلمية التظاهرات".واعتبر أن التظاهر حق مكفول للجميع وفق الوثيقة الدستورية، التي وقع عليها جناحا الحكم في السودان العسكري والمدني في أغسطس/آب 2019 وتحدد الأسس التي ستمضي عليها الفترة الانتقالية.ومضى بقوله: "قادرون على التعامل مع المواكب في حال أي طارئ"، مؤكدا أن الشرطة السودانية ستتعامل بحيادية وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع.ومن المقرر أن تشهد العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس مسيرة مليونية في ذكرى ثورة 21 أكتوبر/تشرين الأول 1964 التي أطاحت بنظام عسكري برئاسة الفريق إبراهيم عبود.

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