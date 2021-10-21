‏ الصدر يوجه بيانا الى اتباعه ويحدد مفاصل التيار.. من يخالف ستشمله العقوبة‏

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب التيار الصدري مذيلة بتوقيع الصدر قال فيه "نود اعلامكم ان التيار الصدري يتكون من الامانة العامة لمرقد السيد الشهيد و المكتب الخاص الجهة الادارية والمكتب العام الجهة الدينية و البنيان المرصود الجهة التعبوية والهيئة السياسية وهيئة الحسابات وسرايا السلام وهيئة التراث وهيئة الاصلاح وهيئة المتابعة وهيئة الشورة."
وأضاف الصدر بحسب الوثيقة ان "لكل عمله ولا يحق لأي جهة التدخل بعمل الجهة الاخرى مطلقا،" مؤكدا ان "مع المخالفة فستشمله العقوبة المخصصة ايا كان."
وبين الصدر "لايمكن لأي شخص ان ينتمي لجهتين في ان واحد الا بتكليف خاص شفوي او كتبي."
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