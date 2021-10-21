‏ الصدر يوجه بيانا الى اتباعه ويحدد مفاصل التيار.. من يخالف ستشمله العقوبة‏

2021/10/21 | 01:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، الاربعاء، بيانا حدد فيه مفاصل التيار.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب التيار الصدري مذيلة بتوقيع الصدر قال فيه "نود ‏اعلامكم ان التيار الصدري يتكون من الامانة العامة لمرقد السيد الشهيد و المكتب ‏الخاص الجهة الادارية والمكتب العام الجهة الدينية و البنيان المرصود الجهة ‏التعبوية والهيئة السياسية وهيئة الحسابات وسرايا السلام وهيئة التراث وهيئة ‏الاصلاح وهيئة المتابعة وهيئة الشورة."‏

وأضاف الصدر بحسب الوثيقة ان "لكل عمله ولا يحق لأي جهة التدخل بعمل ‏الجهة الاخرى مطلقا،" مؤكدا ان "مع المخالفة فستشمله العقوبة المخصصة ايا ‏كان."‏

وبين الصدر "لايمكن لأي شخص ان ينتمي لجهتين في ان واحد الا بتكليف خاص ‏شفوي او كتبي."‏

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