"هجوم منسق و مدروس".. "سنتكوم" تكشف تفاصيل استهداف التنف

2021/10/21 | 02:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت القيادة الأميركية المركزية إن قاعدة النتف تعرضت، الأربعاء، لهجوم منسق و مدروس عبر مسيرات و نيران غير مباشرة بحسب التقارير الأولية.

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