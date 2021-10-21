بيان أميركي بشأن الاحتجاجات المرتقبة في السودان

2021/10/21 | 03:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا سناتوران أميركيان قوات الأمن السودانية إلى حماية حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، بالتزامن مع الاحتجاجات المخطط لها غدا الخميس، في وقت شكل فيه النائب العام السوداني غرفة لمواكبة وحماية التظاهرات المرتقبة.

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