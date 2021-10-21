ليبيا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تجتمع باللجنة العسكرية المشتركة

2021/10/21 | 03:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، إنها التقت مع طرفي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الأربعاء في بنغازي ويوم الثلاثاء في طرابلس.

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