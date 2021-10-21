اجتماع أمريكي أوروبي في باريس لبحث الاتفاق النووي مع إيران

2021/10/21 | 03:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت وكالة "رويترز" نقلا عن 3 مصادر دبلوماسية أن المبعوث الأمريكي الخاص بالملف الإيراني، روب مالي، سيجتمع مع دبلوماسيين بريطانيين وفرنسيين وألمان في باريس الجمعة لبحث الاتفاق النووي.وقالت المصادر الدبلوماسية التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن مالي سيجتمع مع المديرين السياسيين لوزارات الخارجية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في باريس.وأوضح أحد المصادر أنه يأمل أن يوفر الاجتماع بعض الوضوح بشأن الطريقة التي قد تتصرف بها القوى العالمية في الأسابيع المقبلة إذا ما واصلت إيران "كسب الوقت" وتأخير العودة إلى فيينا.واستضافت فيينا منذ أبريل 6 جولات من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

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