2021/10/21 | 04:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط الهجوم الذي تعرضت له التنف، الأربعاء، الضوء على هذه القاعدة التي تتمركز فيها قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، ووصفت بأنها "حصن حاسم ضد إيران" بسبب موقعها الاستراتيجي الهام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التنف.. حقائق هامة حول قاعدة "التحالف الدولي" في سوريا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التنف.. حقائق هامة حول قاعدة "التحالف الدولي" في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).