لأول مرة.. عائلة سورية تقاضي وكالة الحدود الأوروبية

2021/10/21 | 05:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت عائلة سورية رفع قضيتها إلى محكمة العدل الأوروبية بعد خمس سنوات من ترحيلها إلى تركيا على الرغم من وصولها إلى اليونان وتقديمها لطلب لجوء وفقا للقوانين الأوروبية.

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